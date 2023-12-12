شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: مواجهة صن داونز صعبة ونملك فريقا قادرا على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه استحق أكثر من نقطة التعادل أمام صن داونز، موضحا أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وقدموا مباراة كبيرة.

وقال فتح الله، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "كنا نعرف أن مباراة صن داونز ستكون صعبة، خاصة أننا دخلنا المباراة بعد هزيمة غير متوقعة من نواذيبو، لكن اللاعبين قدموا ما عليهم في المواجهة".

وأوضح المدرب العام لبيراميدز: "نملك فريقا قويا للغاية قادر على المنافسة، ولم تأت لحظة اهتزت فيها ثقتنا في اللاعبين، لكننا سقطنا في فخ نواذيبو والنتيجة كانت مفاجأة".

وفرض فريق بيراميدز التعادل السلبي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء الأحد، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

كما تعثر فريق تي بي مازيمبي الكونغولي أمام ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 0-0 ضمن منافسات الجولة ذاتها.