شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: مواجهة صن داونز صعبة ونملك فريقا قادرا على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه استحق أكثر من نقطة التعادل أمام صن داونز، موضحا أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وقدموا مباراة كبيرة.
وقال فتح الله، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "كنا نعرف أن مباراة صن داونز ستكون صعبة، خاصة أننا دخلنا المباراة بعد هزيمة غير متوقعة من نواذيبو، لكن اللاعبين قدموا ما عليهم في المواجهة".
وأوضح المدرب العام لبيراميدز: "نملك فريقا قويا للغاية قادر على المنافسة، ولم تأت لحظة اهتزت فيها ثقتنا في اللاعبين، لكننا سقطنا في فخ نواذيبو والنتيجة كانت مفاجأة".
وفرض فريق بيراميدز التعادل السلبي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء الأحد، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
كما تعثر فريق تي بي مازيمبي الكونغولي أمام ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 0-0 ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وقال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه غير راضٍ تمامًا عن نتيجة التعادل السلبي أمام صن داونز في بريتوريا بجنوب أفريقيا، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل، ومثل خطورة كبيرة وأضاع عدة فرص من هجمات مرتدة سريعة على مرمى المنافس، ولولا عدم التوفيق في إحراز تلك الفرص لخرج الفريق بنتيجة أفضل من التعادل.
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