شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات منتخب كرة اليد يشاركن فى انتخابات رئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصت لاعبات منتخب مصر لكرة اليد على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتوافدت لاعبات منتخب السيدات ومنتخب الشابات على المقر الانتخابي في المعادي للإدلاء بأصواتهن في اختيار رئيس الجمهورية.

والتقطت اللاعبات الصور التذكارية أمام اللجنة الانتخابية، احتفالا بمشاركتهن في هذا العُرس الانتخابي الذي يشارك فيه المواطنون من كافة الأطياف والفئات في المجتمع.

وانطلقت عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.