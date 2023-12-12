منتخب الناشئين 2008 يُقسم معسكره الأول إلى مجموعتين

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر مواليد 2008 تدريباته في معسكره المغلق المقام بالإسكندرية تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفني، ومعاونيه محمد إبراهيم وأحمد رؤوف وأحمد فوزى، وأيمن حافظ المدير الإدارى، في أول تجمعات المنتخب.

واختار الجهاز الفني للمعسكر المغلق 37 لاعبا كمجموعة أولى، ثم المجموعة الثانية 35 لاعباً والذين ينتظمون في المعسكر المغلق في الساعة الرابعة غدا الثلاثاء.

ويحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين خلال الفترة المقبلة برنامج إعداد الفريق للتصفيات الرسمية، وتحديد عدد المعسكرات التي ستتم إقامتها للمنتخب على مدار الأشهر المقبلة، قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية.

وسيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.