شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الاسكواش أمام ماليزيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني للاسكواش، تحت القيادة الفنية لهشام العطار، غداً الثلاثاء، مباراته الأولى فى بطولة العالم للمنتخبات التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، عندما يلتقى نظيره الماليزي.موعد مباراة مصر وماليزيا في بطولة العالم للاسكواش
تقام مباراة مصر وماليزيا فى الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.
ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12.
ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.
وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثانى للعب على المراكز من 1 إلى 16، ويلعب الثالث على المراكز من 17 إلى 24.
وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.
وتم الإعلان عن القرعه ويوجد منتخبنا فى المجموعة أ، والفرق المشاركة فى هذه المجموعة هي..
- مصر
- ماليزيا
- أيرلندا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز