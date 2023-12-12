شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الاسكواش أمام ماليزيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني للاسكواش، تحت القيادة الفنية لهشام العطار، غداً الثلاثاء، مباراته الأولى فى بطولة العالم للمنتخبات التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، عندما يلتقى نظيره الماليزي.

موعد مباراة مصر وماليزيا في بطولة العالم للاسكواش

تقام مباراة مصر وماليزيا فى الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثانى للعب على المراكز من 1 إلى 16، ويلعب الثالث على المراكز من 17 إلى 24.