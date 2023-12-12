آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد فاروق إن الساعات الماضية شهدت تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

إقرأ أيضًا..

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر لإدارة ناديه بضم مروان حمدي في يناير المقبل وسط مفاضلة مع أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي".

وتابع:"أبلغ النادي الأهلي مروان حمدي أن النادي لن يستطيع التعاقد معه في يناير الإ بعد فسخ عقده مع المصري وأن يصبح لاعب حر لاتمام الصفقة بعد موافقة كولر على الصفقة ، ويأتي ذلك في الوقت الذي طلب المصري اللاعب بمبلغ 25 مليون جنيه للموافقة على رحيله".