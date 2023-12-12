شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة سيراميكا فى دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق مودرن فيوتشر، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر إقامتها الخميس المقبل بالجولة التاسعة من الدوري، ويبحث أبناء فورموسينيو عن استعادة الانتصارات المحلية واستعادة المركز الرابع في جدول المسابقة، بعدما تراجع الفريق إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وكان مودرن فيوتشر قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية بالجولة السابعة من الدوري، عندما خسر أمام الزمالك بهدفين نظيفين، ويحتل مودرن فيوتشر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

وأنهى مسؤولو مودرن فيوتشر ترتيبات سفر الفريق إلى الإمارات استعداداً للمشاركة في كأس السوبر المصري، المقرر انطلاقها 25 ديسمبر الجاري، ويلتقي مودرن فيوتشر مع بيراميدز في مواجهة نصف النهائي بالبطولة، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق وهي، الأهلي بطل الدوري والكأس، بيراميدز وصيف الكأس والدوري، سيراميكا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإمارات عقب الانتهاء من مواجهة سيراميكا في الدوري والتي تقام يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، بمنافسات دوري NILE، وكانت مواجهة مودرن فيوتشر والمصري، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.

من ناحية أخرى، يترقب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق حسم مصيره مع ناديه خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى أقيمت بالجزائر، وانتهت بهزيمة مودرن فيوتشر بهدف نظيف.

وكان مسؤولو مودرن فيوتشر قد أكدوا، فى وقت سابق، أن اللاعب سيتم حسم مصيره بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدين أن رغبة اللاعب ستحسم القرار النهائي للنادي.