شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بلقب بطل دورى أبطال أفريقيا لأول مرة أمام كوتوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1982 نجح النادى الاهلى فى تحقيق لقبه الأول في بطولة دوري أبطال أفريقيا بتعادل مثير. التقى الأهلي مع فريق كوتوكو الغاني فى مدينة كوماسى فى لقاء الإياب بنهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب والذى أقيم 28 نوفمبر من نفس العام.

المباراة حضرها 70 ألف متفرج، وانتهت مباراة العودة إيجابيًا بهدف واحد لكل منهما، سجل لأشانتى جون بان ريمان في الدقيقة 12، وعادل للأهلى محمود الخطيب فى الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار مختار، وأدار المباراة تحكيميا، طاقم جامبي بقيادة دودونجاي وبمساعدة حاج فاي وسليمان ستينان.

وخاض الأهلي مباراة كوتوكو مرتدياً الزي الأخضر، فيما ارتدى كوتوكو الزي الأحمر، ونظرًا لحرارة الجو، امتلأت المدرجات بنحو 30 ألف "شمسية" حمراء، وانتقل الرئيس الغاني جيري رولينجز من العاصمة أكرا خصيصًا إلى كوماسي وسلم الكأس إلى محمود الخطيب، رغم أن قائد الأهلي حينها كان مصطفى يونس الذي تألق في المباراة بشكل لافت.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".