شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى، بعدما أغلق صفحة مباراة ساجرادا الأنجولى التى أقيمت مساء السبت باستاد السلام، فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد ليحصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات محققاً ثلاثة انتصارات متتالية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يسعى لاستعادة التتويج بالدوري المصري الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.