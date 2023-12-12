رونالدو ضد ميسي.. الكشف عن موعد مباريات كأس موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة العامة للترفيه، عن موعد مباريات كأس موسم الرياض، والتي تشهد صدام قوي بين رونالدو وميسي.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيان رسمي، يتضمن إعلان موسم الرياض عن موعد المباريات.

ويشارك في كأس موسم الرياض، نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب ضمن صفوفه ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الهلال والنصر السعوديين.

وبحسب البيان يصل فريق إنتر ميامي إلى العاصمة الرياض في يناير المقبل، ليخوض أولى مبارياته في كأس موسم الرياض ضد ناديي الهلال والنصر.

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ويواجه إنتر ميامي، أولى مبارياته في البطولة بملعب المملكة أرينا، يوم الاثنين 29 يناير 2024 ضد الهلال.

وفي مباراته الثانية (يوم الخميس 1 فبراير)، سيواجه النصر في لقاء أطلق عليه “The Last Dance”، حيث سيتواجه كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

وأكد البيان، أن فعاليات البطولة ستختتم (يوم الخميس 8 فبراير) بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

موعد مباريات كأس موسم الرياض

الهلال ضد إنتر ميامي يوم 29 يناير 2024.

إنتر ميامي ضد النصر السعودي يوم 1 فبراير.

الهلال ضد النصر يوم 8 فبراير.