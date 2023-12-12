ظهير الزمالك يضغط للرحيل إلى بيراميدز

أكد الإعلامي محمد فاروق، على رغبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الانضمام إلى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب عبدالله جمعة، في الرحيل عن صفوف الزمالك والانتقال إلى بيراميدز، لخوض تجربة جديدة، بعد دخول النادي السماوي في مفاوضات معه.

وقال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “البريمو”، إن عبدالله جمعة، دخل دائرة اهتمام مسؤولي بيراميدز، للتعاقد معه نهاية الموسم الجاري.

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وأوضح أن ظهير الزمالك عبدالله جمعة، تلقى خلال الساعات الماضية، اتصالات من مسؤولي بيراميدز لمعرفة مصيره مع القلعة البيضاء.

وأفاد فاروق، بأن جمعة رحب بالانضمام إلى بيراميدز خلال الفترة القادمة، وطالب مسؤولي النادي حسم المفاوضات مع الزمالك للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.