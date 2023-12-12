زد يقترب من ضم محترف الاهلي لمدة 4 مواسم ونصف

اقترب نادي زد من التعاقد مع محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن تفاصيل اهتمام نادي زد بالتعاقد مع التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب وسط النادي الاهلي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال فاروق في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “البريمو”، إن نادي زد قدم عرض رسمي لإدارة الاهلي للتعاقد مع محمد الضاوي كريستو.

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وأوضح أن زد يرغب في الحصول على خدمات كريستو في يناير، مقابل 650 ألف دولار بعقد يمتد لأربع مواسم ونصف.

وأشار إلى أن زد قرر الدخول في مفاوضات مع الاهلي لضم المحترف التونسي، بعد خروج كريستو من حسابات السويسري مارسيل كولر.

واختتم بأن محترف الاهلي طلب الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.