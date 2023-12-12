الجماهير تسلط الضوء على خسارة محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب أفريقي

سلطت الجماهير العربية، الضوء على خسارة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.

وخسر محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2023، والتي حصدها فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، خلال حفل الأفضل في أفريقيا، والذي أقيم مساء الاثنين في مدينة مراكش بالمغرب.

وكان يتنافس محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، مع الثنائي المغربي أشرف حكيمي، وفيكتور أوسيمين.

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وانتقدت الجماهير، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بعد عدم اختيار قائد منتخب مصر، للحصول على الجائزة، خاصة في ظل الأرقام والإحصائيات المميزة التي حققها على مدار العام.

وترى الجماهير أن محمد صلاح، كان يستحق الحصول على الجائزة، في ظل الأرقام القياسية والتاريخية التي يحققها مع ليفربول.

وكتب أحمد الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”بكل أمانة الكاف عنصري واللي يحزن أن أغلب الإعلام المصري بيحتفل بجوائز خدها الاهلي بعد فوزه بدوري الأبطال داخل القارة فطبيعي يحصد 3 أو 4 جوائز”.

وتابع:”لم ينتقد أحد الجائزة الرئيسية للحفلة وهي جائزة أحسن لاعب في إفريقيا اللي راحت لفيكتور أوسيمين على حساب محمد صلاح صاحب الأرقام القياسية”.

فيما علق آخر:” ظلم آخر لـ محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي من CAF بعد ظلم الـ FIFA بعدم حصول صلاح على أفضل لاعب أفريقي، منتهي العنصرية والتحيز”.