رد فعل محمد الشناوي بعد خسارة جائزة أفضل حارس في أفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من خسارة جائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2023.

وكان ينافس محمد الشناوي، على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2023، مع المغربي ياسين بونو، والكاميروني أندريه أونانا.

وحصد ياسين بونو، جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2023، خلال حفل جوائز الأفضل الذي أقيم مساء الاثنين، في مدينة مراكش بالمغرب.

أقرأ أيضًا.. رونالدو ضد ميسي.. الكشف عن موعد مباريات كأس موسم الرياض

وبحسب التقارير، فإن الشناوي، رفض التعليق على خسارته للجائزة، حيث أنه كان يتوقع عدم الفوز بها، خاصة أن ياسين بونو، ساهم في تأهل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وأكدت التقارير، أن حارس الاهلي لم يبدِ اهتمامًا عن خسارته جائزة الأفضل في أفريقيا، حيث أنه يصب تركيزه على بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في المملكة العربية السعودية.

وينتظر الاهلي الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي، لمواجهته في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل.