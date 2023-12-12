"لا مكان لأي متخاذل".. رسالة كولر للاعبين قبل انطلاق كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس اجتماع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالأهلي مع اللاعبين، لتجهيزهم قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية etc، مساء الإثنين، إن كولر حرص على الاجتماع بكافة اللاعبين وطالبهم ببذل أقصى ما عندهم في مباريات كأس العالم للأندية.

وأضاف ان كولر طلب من اللاعبين في المباراة القادمة والتي ستكون أمام الفائزة من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، مؤكدًا أن كل عناصر الفريق تحت التقييم حتى نهاية ديسمبر.

وتابع: "كولر شدد خلال حديثه مع لاعبيه على ضرورة عدم التهاون مطلقًا أمام الخصم واستغلال كافة الفرص التي تتيح أمام اللاعبين، وأبلغهم بأنه لا مكان لأي لاعب سوف يتخاذل".

وأكمل: "بلا استثناء كل اللاعبين تحت التقييم في المرحلة الجاية لغاية نهاية ديسمبر، وكل واحد لازم يقدن ما عنده في هذه المرحلة، ماتش الجاي في كأس العالم مهم للغاية وماتش فاصل لأنه هينيسي الجمهور كل حاجة حصلت، واللي هيدلع مش هيكون ليه مكان في الفريق".

وأوضح أنه الأهلي إذا واجهة فريق اتحاد جدة وتغلب عليه، سوف ترتفع معنويات اللاعبين، وسيكون قادر على عبور المواجهة الثانية أمام فلومينيسي البرازيلي والصعود للمباراة النهائية.

تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى مباريات كأس العالم للأندية، بين فريق اتحاد جدة السعودي أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، في البطولة التي تشهد مشاركة الأهلي.