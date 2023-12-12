شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب فى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المنتخب الوطني الأول لرجال الإسكواش، في الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، مهمة الدفاع عن لقب بطولة العالم، الذي يحمله الفراعنة في آخر نسختين، وذلك عندما يلتقي بنظيره الماليزي في بطولة العالم التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة A والفرق المشاركة فى هذه المجموعة هي:

- مصر

- ماليزيا

- أيرلندا

موعد مباراة مصر وماليزيا

تقام مباراة مصر وماليزيا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة مصر وأيرلنداتقام مباراة مصر وأيرلندا في تمام السابعة صباح الأربعاء المقبل.

وانطلقت أمس، الاثنين، منافسات بطولة العالم لمنتخبات الاسكواش، التى تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري. ويشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب فى آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثانى للعب على المراكز من 1 إلى 16، ويلعب الثالث على المراكز من 17 إلى 24.

وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.