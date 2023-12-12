شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجري تغييرات على تشكيل الأهلى فى ضربة البداية بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
وتراجعت نتائج المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة بعد تحقيق ثلاثة تعادلات فى المباريات الثلاث الأخيرة أمام سموحة بالدوري، ثم أمام يانج أفريكانز التنزانى، وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل خوض المارد الأحمر منافسات كأس العالم للأندية بالسعودية.
ويرغب كولر فى إجراء عدة تغييرات على تشكيل الأهلى لاستعادة الانتصارات، على رأسها عودة محمد عبد المنعم لقيادة خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة، بجانب عودة إمام عاشور لخط الوسط بعد مشاركته كبديل فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.
ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.
وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنطوني موديست.
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