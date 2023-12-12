شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجري تغييرات على تشكيل الأهلى فى ضربة البداية بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، على إجراءات تغييرات في تشكيل فريقه بمباراته الأولى بكأس العالم للأندية.

وتراجعت نتائج المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة بعد تحقيق ثلاثة تعادلات فى المباريات الثلاث الأخيرة أمام سموحة بالدوري، ثم أمام يانج أفريكانز التنزانى، وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل خوض المارد الأحمر منافسات كأس العالم للأندية بالسعودية.

ويرغب كولر فى إجراء عدة تغييرات على تشكيل الأهلى لاستعادة الانتصارات، على رأسها عودة محمد عبد المنعم لقيادة خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة، بجانب عودة إمام عاشور لخط الوسط بعد مشاركته كبديل فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.