أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مباريات مهمة اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وغيرها، فضلًا عن القنوات الناقلة.

ويشهد دوري أبطال أوروبا العديد من المباريات الهامة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وتنتظر الكثير من الفرق حسم موقفها وعلى رأسها مانشستر يونايتد الذي يواجه بايرن ميونخ في قمة مباريات المسابقة.

وفي آسيا تشهد مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وبينما تشهد المسابقة الأولى لعب فرق مجموعات الغرب، والمسابقة الثانية تشهد لعب عددًا من الأندية العربية مثل الزوراء العراقي والفتوة السوري.

وفي مسابقة كأس الإمارات هناك مباراة قوية في إياب ربع النهائي حين يلتقي فريقي العين والنصر.

أما المباراة العربية الأهم والتي تنتظرها الجماهير السعودية خاصة وهي مباراة الدور الأول من مسابقة كأس العالم للأندية التي يلتقي فيها الاتحاد السعودي بنادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن × آرسنال، (08:45 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 3

لانس × إشبيلية، (08:45 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 4

مانشستر يونايتد × بايرن ميونخ، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 1

إنتر ميلان × ريال سوسييداد، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 3

نابولي × سبورتنج، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 4.

يونيون برلين × ريال مدريد، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 2

مباريات اليوم في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين

العين × النصر - أبوظبي الرياضية

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي، (21:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.

