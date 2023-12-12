بمشاركة 4 أندية.. اختيار ملعب بطولة كأس السوبر المصري وموعد المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الإثنين، عن الملعب الذي سيستضيف بطولة كأس السوبر المصري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وتستضيف دولة الإمارات منافسات بطولة كأس السوبر المصري في شكلها الجديد، بمشاركة 4 أندية وهم (الأهلي – بيراميدز – مودرن فيوتشر- سيراميكا كليوباترا)، في الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل.

وحدد مجلس أبوظبي استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي لبطولة كأس السوبر المصري، والذي تبلغ سعته الاستيعابية الآن 37.000 مقعد

وأوقعت القرعة فريق الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه بيراميدز فريق فيوتشر، في منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

بيراميدز ضد فيوتشر، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الإثنين الموافق 25 ديسمبر.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الإثنين الموافق 25 ديسمبر.

موعد تحديد المركزي الثالث والرابع ونهائي كأس السوب

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، في الثالثة عصرًا، الخميس 28 ديسمبر.

نهائي كأس السوبر، في الساعة السابعة مساءً، الخميس 28 ديسمبر.