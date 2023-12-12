شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم ماليزيا 3-0 في أولى مباريات بطولة العالم للاسكواش بنيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المنتخب الوطني لرجال الاسكواش، على نظيره الماليزي بنتيجة 3-0، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ومثل مصر في هذه المباراة الثلاثي، يوسف سليمان، علي فرج، ومازن هشام.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز يوسف سليمان على الماليزي حافظ الظفري بنتيجة 3-0، وجاءت الأشواط:11-1 11-7 11-2.

فوز علي فرج، على الماليزي سانجاي جيفا بنتيجة 3-0، وجاءت الأشواط: 11-6 11-5 11-4.

فوز مازن هشام على الماليزي أميشنراج تشاندران بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4 11-5 12-10 .

يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة A والفرق المشاركة فى هذه المجموعة هي:

- مصر

- ماليزيا

- أيرلندا

وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.