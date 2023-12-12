شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى اليوم فى افتتاح المونديال والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب كولر فى التعرف على منافسه القادم فى مستهل رحلته بالمونديال، ويلاقى الأهلى الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل.
ويعكف كولر تصحيح الأخطاء لنجوم الأهلى فى اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم، وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، وهو ما يتسبب في استمرار إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، واستمرار نزيف النقاط فى بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، كما يرغب كولر فى معالجة الأخطاء التي ظهرت على لاعبيه خاصة في غياب التركيز وفقدان الكرة بشكل غريب، حيث ينوي تخصيص فقرات فنية لمعالجة هذه الأخطاء.
ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.
وضمت قائمة الأهلى في كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.
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