شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى اليوم فى افتتاح المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، مباراة اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتى النيوزلندي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويرغب كولر فى التعرف على منافسه القادم فى مستهل رحلته بالمونديال، ويلاقى الأهلى الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل.

ويعكف كولر تصحيح الأخطاء لنجوم الأهلى فى اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم، وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، وهو ما يتسبب في استمرار إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، واستمرار نزيف النقاط فى بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، كما يرغب كولر فى معالجة الأخطاء التي ظهرت على لاعبيه خاصة في غياب التركيز وفقدان الكرة بشكل غريب، حيث ينوي تخصيص فقرات فنية لمعالجة هذه الأخطاء.