منتخب الناشئين 2008 يواجه سموحة وحرس الحدود وديا.. اليوم

بينما يواجه في التجربة الثانية فريق حرس الحدود مواليد 2006 الساعة 12 ظهرا، وذلك على ملعب الاكاديمية البحرية.

ويلتقي منتخب مصر في الودية الأولى والتي تقام في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، مع فريق سموحة مواليد 2006.

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تجربتين وديتين، اليوم، الثلاثاء، على هامش معسكره المغلق المقام بالإسكندرية.

واختار الجهاز الفني للمعسكر المغلق 37 لاعبا كمجموعة أولى، ثم المجموعة الثانية 35 لاعباً والذين ينتظمون في المعسكر المغلق في الساعة الرابعة غدا الثلاثاء.

ويحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين خلال الفترة المقبلة برنامج إعداد الفريق للتصفيات الرسمية، وتحديد عدد المعسكرات التي ستتم إقامتها للمنتخب على مدار الأشهر المقبلة، قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية.

وسيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.