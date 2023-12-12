شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يكشف رسالة كولر للاعبى الأهلى قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب الأهلى أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، تحدث معهم عن أهمية المشاركة فى بطولة بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن جماهير الأهلى دائمًا لها دور كبير فى الإنجازات التى تحققت خلال مشوار الفريق.

وقال الشحات: "مارسيل كولر دائمًا يتحدث مع لاعبى الأهلى عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية ويسعى لتحفيز اللاعبين للظهور بشكل قوى، خصوصًا أن هذه البطولة يتابعها العديد من الجماهير في مختلف العالم، ونتمنى تحقيق نتائج مشرفة بكل تأكيد".

وأضاف: "المشاركة فى كأس العالم للأندية بصفة مستمرة وتحقيق أرقام قياسية دائمًا تحسب للنادى الأهلى، خصوصًا أننا نشارك فى النسخة الرابعة على التوالى، وهو إنجاز كبير، ونتمنى تحقيق نتائج طيبة خلال النسخة الحالية من أجل جماهير الأهلى، وأنا سعيد بالأرقام الشخصية التي حققتها في تاريخ البطولة، ولكن أسعى لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "حققت مع نادى العين الإماراتى الميدالية الفضية، وكان إنجازًا كبيرًا بكل تأكيد وكنت سعيدًا بذلك، ومع النادى الأهلى حققت الميدالية البرونزية مرتين، ونسعى لتحقيق إنجاز أفضل والوصول للمباراة النهائية، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ذلك".

وواصل: "كوني هداف الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية بالتأكيد إنجاز كبير بالنسبة إليَّ ويحملني مسئولية كبيرة، والأهم أن أساعد زملائي في الفريق لتحقيق انتصارات جديدة خلال النسخة الحالية".

وأكمل: "الأهلي نادٍ كبير وعظيم ولديه أحسن جمهور في العالم من وجهة نظري، والجماهير دائمًا تدعمنا ونسعى لإسعادهم، والمشاركة للمرة الرابعة إنجاز يحسب لمجلس الإدارة واللاعبين، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات والأرقام والاستمرار في المشاركة بمونديال الأندية".

وبسؤاله عن أبرز الأحداث في مشواره خلال المشاركة بالبطولة، قال: "كأس العالم للأندية دائمًا تشهد مباريات قوية، ولكن أبرز المواجهات بالنسبة إليَّ هي اللعب أمام نادي ريال مدريد الإسباني مرتين، الأولى خلال وجودي مع فريق العين الإماراتي والثانية مع الأهلي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "جمهور الأهلي دائمًا في كل مكان يدعم ويساند الفريق في أي دولة نوجد فيها، ودائمًا يصنع ملحمة كبيرة وهذا أمر يحسب لهم، ويكونون حريصين على دعم اللاعبين في مختلف البطولات، ونشكرهم دائمًا لأنهم حريصون على أن يكونوا في ظهر الفريق، ونسعى لإسعادهم خلال البطولة القادمة".

وختم: "أقول لجماهير الأهلي تشجيعكم لنا سيكون حافزًا للظهور بشكل قوي خلال كأس العالم للأندية، وسنقاتل من أجل إسعادكم".

ووصلت بعثة النادي الأهلي، مساء أمس الاثنين، إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، ويترأس المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بعثة الفريق.