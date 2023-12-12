شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه أندية سعودية وإماراتية فى الدورة الودية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب التجهيز والاستعداد لمعسكر الفريق، المقرر أن يقام فى الإمارات الشهر المقبل، ويشارك على هامش المعسكر فى دورة ودية لاستغلال فترة التوقف الدولى التى يخوض فيها منتخبنا الوطنى منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن تضم الدورة الودية التي تقرر إقامتها فى الفترة من 20 إلى 24 يناير بالإمارات فريقا سعوديا يضم كوكبة من النجوم العالميين، بالإضافة إلى فريق آخر إماراتى.

ووقع مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات الماضية اتفاق مع حازم فتوح وكيل اللاعبين بشأن ترتيبات معسكر الفريق، وتم الاتفاق على إقامة دورة ودية خلال معسكر الفريق بدولة الإمارات على أن تقام الدورة الودية 20 يناير المقبل.