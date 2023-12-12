"الرقصة الأخيرة" بين ميسي ورونالدو في الرياض

الرياص - اسماء السيد - ميامي : أكدّ نادي انتر ميامي الاميركي الاثنين تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية مطلع العام المقبل والتي ستشهد مواجهة مرتقبة بين الأرجنتيني ليونيل وخصمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في 1 شباط/فبراير، في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة".

وسبق للنادي الاميركي ان اعلن عن نيته السفر الى المملكة لخوض مواجهة ضد نادي النصر في الرياض، لكن من دون ان يحدّد موعد المباراة.

وقال إنتر الاثنين إنّه سيواجه الهلال، متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب "المملكة ارينا" في 29 كانون الثاني/يناير، ومن ثمّ سيواجه النصر في 1 شباط/فبراير على الملعب عينه، مانحاً الفرصة لجماهير كرة القدم لمشاهدة ميسي بمواجهة رونالدو من جديد، في فصل جديد من الخصومة المثيرة التي جمعتهما طوال عقد ونيّف من الزمن منذ مباراتهما الاولى بمواجهة الآخر في 2008.

وقال كريس هندرسون، المدير الرياضي في ميامي "ستقدّم هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا، وهو ما سيفيدنا مع اقترابنا من الموسم الجديد".

وسيخوض ميامي جولة خارجية اخرى في هونغ كونغ لمواجهة فريق من نجوم دوري الدرجة الاولى في الرابع من شباط/فبراير.

ويعود الفريق مباشرة من بعدها الى الولايات المتحدة، لانطلاق منافسات الدوري المحلي "أم أل أس" في اواخر شباط/فبراير.

وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بياناً لمنظمي موسم الرياض جاء فيه ان إنتر ميامي سيواجه النصر في لقاء أطلق عليه "The Last Dance" (الرقصة الأخيرة) حيث سيتواجه ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات مع رونالدو، المتوّج خمس مرات بالكرة الذهبية "وجهاً لوجه على الأرض مرّة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي".

والتقى ميسي (36 عاماً) ورونالدو (38)، وجهاً لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الارجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد. وحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة ورونالدو 11 مرة، مع تسعة تعادلات.

وتختتم فعاليات البطولة في 8 شباط/فبراير بديربي الرياض بين الهلال والنصر "حيث سيتوّج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة".