تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب الهولندي إريك تين هاج على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة بايرن ميونخ الألماني المقررة لحساب الجولة الختامية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر يونايتد لقاء بايرن ميونخ تحت شعار لا بديل عن الفوز للإبقاء على الفرصة الأخيرة لحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى : أونانا

خط الدفاع : دالوت، فاران، ماجواير، شاو

خط الوسط : سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز

خط الهجوم : جارناتشو، أنتوني، هويلاند

ويحتض ملعب أولدترافورد معقل كتيبة الشياطين الحمر، مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة بتوقيع العاشرة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما يقبع اليونايتد في المركز الأخير “الرابع” برصيد 4 نقاط.