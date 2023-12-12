ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اتحاد جدة السعودي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي في المواجهة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في إطار الدورالتمهيدي بالبطولة على ان يتأهل الفائز لمواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي.

الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، فابينيو.

الوسط الهجومي: صالح العمري، عبد الرزاق حمد الله، فيصل الغامدي.

رأس الحربة: كريم بنزيما.

تقام مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت مصر وتذاعد المباراة عبر قناة SSC Sports 1 السعودية.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

يذكر أن مشاركة أوكلاند سيتي في مونديال الأندية ستحمل رقم في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة، وكانت أبرز إنجازاته في البطولة، الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة 2014.