هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يقود هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني التشكيل المتوقع للعملاق البافاري في المواجهة المرتقبة امام مانشستر يونايتد في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووضع توماس توخيل ملامح تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد في انجلترا والمقررة مساء اليوم الثلاثاء في العاشرة بتوقيت القاهرة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع كالتالي :

حراسة المرمى : نوير.

خط الدفاع : مزراوي، أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط : جوشوا كيميتش، جوريتزكا، مولر.

خط الهجوم : هاري كين، كومان، ساني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، في حين أن بايرن ميونخ ضمن التأهل والصدارة بعدما حصل على 13 نقطة.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى الفوز في مباراة الليلة ضد بايرن ميونخ، إلى جانب تعادل جالطة سراي مع كوبنهاجن في التوقيت ذاته، من أجل التأهل إلى دور الـ16.