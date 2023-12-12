شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة جديدة لنجوم الاهلى بعد التتويج بجائزة أفضل ناد فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك، إطلالة جديدة لفريقها بعنوان صباح مونديالي جميل لجماهير أفضل نادي في القارة السمراء.

وكان حسم النادى الأهلى جائزة أفضل ناد لكرة القدم رجال في قارة أفريقيا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، بعدما تم اختياره في حفل جوائز الكاف أمس كأفضل فريق بالقارة السمراء على حساب منافسيه الوداد البيضاوى المغربى وصن داونز الجنوب أفريقي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 جوائز كأفضل نادي في أفريقيا وهي الأولى منذ 2013 ليعود إلى الجائزة بعد غياب 10 سنوات، رغم فوزه خلال تلك الفترة بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أفريقيا 2020 و2021 وكذلك الكونفدرالية الأفريقية في 2014.

وجاءت سنوات تتويج الأهلي بالجائزة المرموقة كالتالي:

2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، أول تدريباته فى السعودية استعداداً لانطلاق مشواره بكأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يعقد كولر محاضرة مطولة مع اللاعبين للحديث عن ضرورة تحقيق الانتصار فى ضربة بداية المونديال.

وخلال التمرين سيتدرب اللاعبون بالكرة الرسمية لبطولة كرة كأس العالم للأندية، لكي يتم تدريب اللاعبين عليها وعدم التسبب فى مشاكل لهم خلال البطولة التى تنطلق اليوم الثلاثاء.

ووصلت بعثة الأهلى للسعودية مساء أمس، الاثنين، على متن طائرة خاصة، ويبدأ المارد الأحمر مشواره فى البطولة الجمعة المقبل، بمواجهة المتأهل من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

وضمت قائمة الأهلى في كأس العالم للأندية كلا من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.