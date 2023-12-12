شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية..رجال الأمن يحضرون كرسيا متحركا لأحد كبار السن في الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة إنسانية ، حرص رجال الأمن في إحدى لجان شبرا على إحضار "كرسيا متحركا" لمساعدة مواطن من كبار السن على الوصول إلى مقر لجنته الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفور إقتراب المواطن المُسن من لجنته الانتخابية، أسرع رجال الأمن وأحضروا "كرسي مُتحرك" للمواطن في إطار دورهم الرائع والوطني في التسهيل على المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية.

ويتوافد المواطنون بكثافة على لجان الانتخابات الرئاسية في دوائر شبرا وروض الفرج للمساهمة في رسم مستقبل مصر.