شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هروب أحمد عبد القادر وكريستو من بعثة الأهلى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة ما تداوله البعض عن هروب ثنائى الأهلى أحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو، من السفر مع الفريق إلى كأس العالم للأندية لاعتراضهم على عدم المشاركة مع الفريق.

وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أحمد عبد القادر وكريستو لم يسافرا مع البعثة إلى السعودية بسبب الإصابة، لأن البعض يقول إن اللاعبين هربوا من السفرية بسبب الملل، وهذا لم يحدث على الإطلاق.

وأضاف: أحمد عبد القادر عنده إصابة دمها ثقيل وهي شبه تمزق في العضلة الخلفية، وكريستو يعاني من شد غير الإصابة في الركبة وهذه الإصابات بالأشعة وواضحة.

وكلّف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مساعديه الثلاثة في الجهاز الفني، كارلوس بيرنيجر وسامي قمصان وياسين الميكاري بحضور مباراة اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتى النيوزلندي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويرغب كولر فى التعرف على منافسه القادم فى مستهل رحلته بالمونديال، حيث يلاقى الأهلى الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية للمارد الأحمر في مونديال الأندية.

وصلت بعثة النادي الأهلي مساء أمس إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، ويترأس المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بعثة الفريق.

ويعكف كولر تصحيح الأخطاء لنجوم الأهلى فى اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم، وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، وهو ما يتسبب في استمرار إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، واستمرار نزيف النقاط فى بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، كما يرغب كولر فى معالجة الأخطاء التي ظهرت على لاعبيه خاصة في غياب التركيز وفقدان الكرة بشكل غريب، حيث ينوي تخصيص فقرات فنية لمعالجة هذه الأخطاء.