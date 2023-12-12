شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الجزائر 10 / 3 فى بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للمكفوفين للرجال على نظيره الجزائرى بنتيجة 10- 3، فى اللقاء الذى جمعهما فى الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التى تقام فى مصر.

وانطلقت بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين أول أمس الأحد بصالة الدكتور حسن مصطفى بمشاركة أربع منتخبات مصر والجزائر وغانا وكوت ديفوار .

وجاءات بداية المباراة قوية من جانب منتخب مصر الذي نجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 4-1 وكثف ضرباته القوية في الشوط الثاني حتي نجح في الوصول بالنتيجة 10-2 لصالح الفراعنة الذي قدموا مباراة طيبة للغاية .

كانت مصر قد فازت على كوت ديفوار بنتيجة 11 / 1 والفوز على غانا بنتيجة 11 / 3.

وتستمر بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين حتى الخميس المقبل لتحديد الفريق الذي سيصعد لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، حيث يصعد منتخب واحد ليمثل أفريقيا في باريس 2024.