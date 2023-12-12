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نجوم راديو أون سبورت إف إم يشاركون فى الانتخابات الرئاسية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم راديو أون سبورت إف إم على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية المقامة حالياً بحثاً عن المشاركة فى العرس الانتخابي للوطن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

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فتحى سند

 

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سامى الشيشينى

 

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نيرمين جمال

 

 

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 فاطمة منسى واسراء سعد 

 

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أحمد شوبير

 

 

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لبنى عبد الله ونيرمين جمال وعلا جمال ورباب 

 

 

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ايمن يونس 

 

 

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 وليد صلاح الدين

 

 

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هشام حنفى 

 

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 مها السنباطى 

 

 

 

علا جمال
علا جمال

 

أحمد خيرى
أحمد خيرى

 

لبنى عبد الله
لبنى عبد الله

 

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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