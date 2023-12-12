شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة:مشاركة المكفوفين فى الانتخابات بطريقة "برايل" خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة منتخب مصر لرياضة المكفوفين رجال وسيدات في الانتخابات الرئاسية، وذلك على طريقة برايل، في مدينة السادس من أكتوبر علي هامش بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي تقام في صالة الدكتور حسن مصطفي.

وحرص لاعبو المنتخب وجهازهم الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات علي الذهاب إلي اللجنة الانتخابية والمشاركة في العرس الرئاسي بطريقة برايل وهي طريقة تسمح لذوي الإعاقة البصرية علي المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن مشاركة منتخب المكفوفين في الانتخابات خطوة مهمة في اتجاه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية، وتأكيداً على أن الدولة المصرية تحترم حقوق جميع المواطنين دون تمييز، وتعكس تقدير الدولة للدور الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع".

وأضاف "صبحي أن الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصت على إتاحة كافة التسهيلات للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الانتخابات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن أن عملية التصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024، يجري داخل 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.