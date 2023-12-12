شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد ومكان أول مران فى السعودية استعداداً لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت القاهرة أول مران له بالسعودية استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الليلة في السعودية بمواجهة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ، ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة )

وكلّف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مساعديه الثلاثة في الجهاز الفني، كارلوس بيرنيجر وسامي قمصان وياسين الميكاري بحضور مباراة اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتى النيوزلندي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويرغب كولر فى التعرف على منافسه القادم فى مستهل رحلته بالمونديال، حيث يلاقى الأهلى الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية للمارد الأحمر في مونديال الأندية.

وصلت بعثة النادي الأهلي مساء أمس إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، ويترأس المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بعثة الفريق.

ويعكف كولر تصحيح الأخطاء لنجوم الأهلى فى اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم، وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، وهو ما يتسبب في استمرار إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، واستمرار نزيف النقاط فى بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، كما يرغب كولر فى معالجة الأخطاء التي ظهرت على لاعبيه خاصة في غياب التركيز وفقدان الكرة بشكل غريب، حيث ينوي تخصيص فقرات فنية لمعالجة هذه الأخطاء.

وضمت قائمة الأهلى في كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.