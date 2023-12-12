شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية للاعبي المقاولون استعدادًا لمواجهة الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد طلعت محرم المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق، وذلك استعداداً لمواجهة الطلائع في الجولة التاسعة من دوري NILE، والتي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل.

وطالب محرم لاعبي الفريق، بضرورة تنفيذ التعليمات الفنية لتصحيح المسار والعبور بالفريق من نفق النتائج السيئة التي لاحقت ذئاب الجبل في أول 8 جولات، مشدداً على أهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.