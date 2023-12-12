شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مكثف بلجان شبرا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أهالي منطقة شبرا على الحضور بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، حيث تواجدوا بكثافة أمام اللجان الانتخابية في اليوم الأخير قبل غلق باب التصويت.

ويتوافد المواطنون بكثافة على لجان الانتخابات الرئاسية في دوائر شبرا وروض الفرج للمساهمة في رسم مستقبل مصر.