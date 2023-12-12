أمام أنظار الأهلي.. اتحاد جدة يواجه أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023.. موعد المباراة والقنوات الناقلة وتفاصيل حفل الافتتاح

الشارقة - اميمة ياسر -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، النسخة 20 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية للمرة الأولى، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة أبطال القارات الست، منهم الأهلي بطل أفريقيا، إضافة إلى اتحاد جدة "منظم البطولة"، بصفته بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.

وتقام اليوم المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "الجوهرة المشعة" فى مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وتذاع مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي فى مونديال الأندية 2023، على قناة SSC1 HD.

ويسعى اتحاد جدة السعودي، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية بتاريخه، لتحقيق الفوز أمام أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة بـ10 مرات سابقة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 قد أوقعت الأهلى فى طريق فلومينسي بطل أمريكا الجنوبية، وذلك حال تخطي المارد الأحمر، الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي فى الدور الثاني.

تفاصيل حفل افتتاح مونديال الأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023، الذي يسبق المباراة الافتتاحية في البطولة بين نادي الاتحاد أوكلاند سيتي.

ويحيي حفل افتتاح المونديال فريق "سويدش هاوس مافيا" السويدية، ومغني الراب الأمريكي "بوستا رايمز"، وينطلق في تمام الساعة عند الساعة 7:35 مساءً، بتوقيت القاهرة، ويستمر لمدة 25 دقيقة قبل انطلاق صافرة المباراة الافتتاحية.

واختار الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم قط الرمال "هدَّاف"، ليكون التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية، مجسداً الروح الرياضية ولمبدأ أن كرة القدم هي للجميع، ويساعد بحضوره على رفع مستوى الحماس والتنافس بسلسلة من الفعاليات الترويجية في جدة.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

المباراة الافتتاحية للبطولة:

الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي- الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة.

ربع النهائي الأول:

الأهلي والفائز من المباراة الافتتاحية - يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة.

ربع النهائي الثاني:

أوراوا الياباني وليون المكسيكي- في يوم الجمعة 15 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف، على استاد الأمير عبدالله فيصل.

نصف النهائي الأول:

فلومينينسي البرازيلي والفائز من ربع النهائي الأول- يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نصف النهائي الثاني:

مانشستر سيتي الانجليزي والفائز من ربع النهائي الثاني - يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نهائي كأس العالم للأندية:

يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

مباراة تحديد المركز الثالث:

يوم الجمعة 22 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على استاد الأمير عبدالله فيصل .