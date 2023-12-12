رونالدو: سأمنح النصر ضعف ما قدمته في أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بتواجده ضمن صفوف فريق النصر السعودي في ظل الفترة التاريخية التي تعيشها الكرة بالمملكة العربية السعودية والتحول الكبير على المستوى الاحترافي.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات نقلتها الصحف اليوم: " أسف كبير لأنني لم أحضر إلى النصر السعودي في وقت سابق، لكنني سعيد جدًا الآن وسأمنح النصر ضعف ما قدمته في أوروبا ".

رونالدو يقود النصر إلى نصف نهائي كأس الملك

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الشباب بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد الأمير خالد بن سلطان ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

تقدم النصر بالهدف الأول عن طريق سيكو فوفانا في الدقيقة 17 ، ثم تعادل الشباب سريعا بأقدام كارلوس جونيور في الدقيقة 24 .

وبعد اربع دقائق نجح العالمي في التقدم للمرة الثانية في المباراة عن طريق ساديو ماني ، وقبل إنتهاء الشوط الأول خطف عبدالرحمن غريب الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الشوط الثاني واصل النصر عروضه المتألقة ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الرابعة للقلعة الصفراء في الدقيقة 74 ، ثم قلص الليوث النتيجة بأقدام هتان باهبري في الدقيقة 90.

ليضعاف محمد مران النتيجة للنصر مسجلا الهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بخماسية مقابل هدفين.

وبهذة النتيجة يتأهل النصر رسميًا إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 .