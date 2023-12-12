اتحاد جدة يفقد خدمات عبدالرزاق حمدالله أمام أوكلاند سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يغيب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن صفوف اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، في المواجهة المقررة بينهما لحساب الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويأتي غياب عبدالرزاق حمدالله عن المباراة لعدم مشاركته في التدريب الأخير لاتحاد جدة حيث اشتكى تجدد آلام عضلية.

وكان حمدالله قد عاد للتدريبات الجماعية أول أمس بعد الإصابة التي عانى منها في مباراة اتحاد جدة وضمك الأخيرة في الدوري السعودي.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

يذكر أن مشاركة أوكلاند سيتي في مونديال الأندية ستحمل رقم في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة، وكانت أبرز إنجازاته في البطولة، الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة 2014.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي.

الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، فابينيو.

الوسط الهجومي: صالح العمري، عبد الرزاق حمد الله، فيصل الغامدي.

الهجوم: كريم بنزيما.