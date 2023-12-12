الزمالك يقترب من التجديد لـ شيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - زفّ أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق خبر سار لجماهير نادي الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري يوم الخميس المقبل.

ونشر أحمد حسن على حسابه الشخصي فيس بوك قائلا: الزمالك يستقر على تجديد التعاقد مع شيكابالا والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كان الإعلامي سيف زاهر، قد نفى حدوث مشكلة بين محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد عودتهم للتدريبات الجماعية .

وأضاف: لا صحة لحدوث أزمه مع شيكابالا، هم لم يشاركوا في التقسيمة من الأساس، ولن يخوضوا المباريات، بل سيكونوا بالتدريبات الجماعية فقط

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران أمس الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري.