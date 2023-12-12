هل يكرس بايرن ميونخ العقدة ويطيح بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، حيث يبحث الأول عن تفادي سيناريو الخروج المبكر من المعترك الأوروبي.

موقف مانشستر يونايتد المتأزم مرتبط بحصد نقاط مباراة بايرن ميونخ، وانتهاء اللقاء الآخر بين جلطة سراي وكوبنهاجن بالتعادل، لخطف بطاقة العبور الثانية للدور المقبل الإقصائي، لكن أحلام كتيبة الشياطين الحمر تصطدم بالعملاق البافاري الذي يمتلك أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة عطفًا على نتائجه وعروضه القوية على الصعيد القاري.

تكريس العقدة

يرجع آخر انتصار حققه مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ لعام 2010 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن كتيبة الشياطين الحمر وودعت المسابقة بعد الخسارة بهدفين لهدف في لقاء الذهاب واحتساب فارق الأهداف، وبشكل عام يمتلك العملاق البافاري أفضلية في تاريخ المواجهات بواقع 8 انتصارات مقابل اثنين فقط لمانشستر يونايتد وكان التعادل حاضرًا في 5 لقاءات بينهما، وبالنظر إلى هذه النتائج فإن الكتيبة الحمراء تعاني من صعوبات كبيرة عند مواجهة بايرن ميونخ، لاسيما في المباريات المصيرية.

ويتذيل مانشستر يونايتد ترتيب مجموعته الأوروبية برصيد 4 نقاط ويسبقه بفارق نقطة واحدة كل من جلطة سراي وكوبنهاجن الطامحان في خطف بطاقة العبور الثانية رفقة بايرن ميونخ الذي حسم تأهله بفضل تصدره مجموعته بـ13 نقطة.

استعادة الثقة

تمثل مواجهة بايرن ميونخ فرصة كبيرة لمانشستر يونايتد، إذ يتطلع لاستعادة الثقة ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب النتائج والمستويات السيئة التي يقدمها الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي تين هاج، وكانت شاهدة على خسارة 7 لقاءات في البريميرليج جعلته يتراجع للمركز السادس في جدول الترتيب.