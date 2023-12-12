اخبار الرياضه

خناقة في الزمالك بطلها شيكابالا.. إعلامي يحسم الجدل

0 نشر
0 تبليغ

شيكابالا - الزمالك وسوار الغيني - كأس الكونفدرالية

شيكابالا - الزمالك وسوار الغيني - كأس الكونفدرالية

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة دخول اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مشادة قوية مع أحد لاعبي القلعة البيضاء.

وترددت أنباء عديدة عن دخول الزمالك في مشادة قوية مع ثلاثي الزمالك العائد من الإيقاف، أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية أن ثلاثي الزمالك العائد من الإيقاف الإيقاف فتوح وصبحي والزناري، شاركوا في المران أمس الاثنين ولكن يدخلوا في مشادة مع شيكابالا نظرًا لخوضهم تدريبات بدنية منفردة.

اقرأ أيضًا: ظهير الزمالك يضغط للرحيل إلى بيراميدز

وشدد في حديثه ما يتردد عن حدوث مشادة بين شيكابالا والثلاثي لا أساس له من الصحة مضيفًا ” مشاركتهم في التدريبات الجماعية فقط بسبب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

وأضاف” الثلاثي لن يشارك في مباريات الزمالك حتى تفعيل قرار بيعيهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا