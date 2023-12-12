خناقة في الزمالك بطلها شيكابالا.. إعلامي يحسم الجدل

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة دخول اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مشادة قوية مع أحد لاعبي القلعة البيضاء.

وترددت أنباء عديدة عن دخول الزمالك في مشادة قوية مع ثلاثي الزمالك العائد من الإيقاف، أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية أن ثلاثي الزمالك العائد من الإيقاف الإيقاف فتوح وصبحي والزناري، شاركوا في المران أمس الاثنين ولكن يدخلوا في مشادة مع شيكابالا نظرًا لخوضهم تدريبات بدنية منفردة.

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وشدد في حديثه ما يتردد عن حدوث مشادة بين شيكابالا والثلاثي لا أساس له من الصحة مضيفًا ” مشاركتهم في التدريبات الجماعية فقط بسبب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

وأضاف” الثلاثي لن يشارك في مباريات الزمالك حتى تفعيل قرار بيعيهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل”.