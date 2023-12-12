جماهير الاهلي تشن هجومًا على إعلامي أون تايم سبورت بسبب بيرسي تاو

شهدت الساعات الماضية هجومًا قويًا من جانب جماهير النادي الاهلي على أحد الإعلاميين في قناة “أون تايم سبورت” عقب تتويج بيرسي تاو جناح المارد الأحمر بلقب أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وحصل بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء خلال حفل الجوائز الذي أقيم مساء أمس الأثنين بمدينة مراكش المغربية بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين.

وشنت جماهير الاهلي هجومًا قويًا على الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مقدم إحدى البرامج الرياضية على قناة “أون تايم سبورت” نظرًا لانتقاده السابق على أداء بيرسي تاو وإصاباته التي يتعرض لها.

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وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه في وقت سابق على “فيس بوك”:” يا جماعة مينفعس اللعيبة المحترفين يبقوا من نوعية بيرسي تاو.. لعيب بيظهر ماتشين ويغيب عشرة.. مفيش أي إضافة تذكر”.



وأضاف” شتان الفارق بينه وبين ديانج ومعلول مثلا.. اللعيبة الصغيرة أولى بالفرص دي وقطاع الناشئين أولى بالدولارات”.

وسيطرت بعد هذه التصريحات حالة من الغضب الشديدة لدى جماهير النادي الاهلي في ظل هجومه المتواصل حينها على الجنوب إفريقي منذ انضمامه للمارد الأحمر قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي.

وتلقى عبد الجواد انتقادات لاذعة في الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد هجومه السابق على بيرسي تاو.

وكتب أحد الجماهير الحمراء عبر حسابه الرسمي ” واحد …. اتنين …… ابراهيم عبد الجواد فين”.

ودون اخر” هل هتطلع تعتذر ولا هتطلع تلمع في الزمالك”.

وأضاف مشجع اخر ” بيرسي تاو بيمسي عليك”.