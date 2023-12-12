هالاند يتصدر.. أغلى لاعبين في كأس العالم للأندية 2023

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية اليوم 12 ديسمبر والتي تستمر حتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة 7 أندية على رأسهم النادي الاهلي.

ويشارك كل من ” الأهلي،مانشستر سيتي،فلومينينسي البرازيلي،أوراوا الياباني، ليون المكسيكي،أوكلاند سيتي،الاتحاد السعودي” في نسخة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض المان سيتي البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا بينما يلعب الاهلي كونه بطل دوري أبطال أفريقيا بينما يشارك الاتحاد عقب تتويجه بالدوري السعودي.

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ويلعب أوكلاند سيتي كبطلًا لـ أقياوسيونا بينما يشارك فريق أوروا الياباني كبطلًا لدوري أبطال آسيا بينما تأتي مشاركة ليون المكيسيكي عقب حصده لقب “الكونكاف” وبخوض فلومينينسي البطولة باعتباره بطل أمريكا الجنوبية.

ويعتلي نادي مانشستر سيتي القيمة السوقية للبطولة العالمية بـ 1.26 بليون يورو مبتعدًا عن أقرب منافسيه بفارق كبير حيث يأتي في الوصافة نادي الاتحاد بـ 114.43 مليون دولار ووفقًا للموقع العالمي “ترانسفير ماركت”.

أغلى عشر لاعبين في كأس العالم للأندية:

1- النوريجي إيرلينج هالاند – 180 مليون يورو

2- فيل فودين | 110 مليون يورو

3-رودري | 100 مليون يورو

4- جوليان ألفاريز | 80 مليون يورو

5- برناردو سليفا | 80 مليون يورو

6- روبين دياز | 80 مليون يورو

7- جفارديول | 80 مليون يورو

8- جاك جريليش | 75 مليون يورو

9- كيفين دي بروين | 70 مليون يورو

10- جيرمي دوكو | 60 مليون يورو