قبض وإيقاف.. لكمة في وجه حكم تثير الذعر في الدوري التركي

أعلن محمد بويوك أكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل كافة اللقاءات في الدوري التركي حتى إشعار آخر.

وجاء قرار أكشي على خلفية حادثة الاعتداء الذي تعرض لها حكم المباراة التي جمعت “أنقرة غوجو” بـ “ريز سبور”، أمس الإثنين بالعاصمة أنقرة.

وقام رئيس النادي التركي بتوجيه لكمة عنيفة للحكم خليل أوموت ميلر، على أرضية الملعب بعد صفارة نهاية المباراة.

وانهار الحكم الذي يبلغ من العمر 37 عامًا على الأرض قبل تعرضه مجددًا للركل من قبل عدد من الأشخاص الآخرين، محاولا حماية نفسه عن طريق الالتفاف بالكرة.

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وقال رئيس الاتحاد التركي مدينًا للواقعة” ندين بشدة الاعتداء غير الإنساني والخسيس على الحكم خليل أوموت ملر نتابع حالته الصحية عن كثب ونتمنى له الشفاء العاجل”.

وتابع “كل من استهدف الحكام وشجع على ارتكاب الجرائم ضدهم فهو شريك في هذا الاعتداء البشع”.

ومن جانب قال وزير الرياضة التركي عثمان أشقين باك، في تغريدة على حسابه الرسمي “إكس”:” “هذا الهجوم الذي رأيناه مساء اليوم، لم نعد نريد رؤيته على ملاعبنا”، متمنيا الشفاء للحكم.

وقررت الجهات المسؤولة في تركيا إيقاف رئيس نادي أنقرة وخمسة أشخاص آخرين على خلفية الحادثة، وإحالتهم إلى القضاء.