إجراء قانوني ينقذ نجم الاهلي من الغياب عن كأس العالم للأندية

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق لدى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بخصوص إمكانية أحد لاعبيه البارزين عن بطولة كأس العالم للأندية.

وترددت في الساعات الماضية عن احتمالية غياب حسين الشحات عن المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إنطلاقها في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الحالي في السعودية.

واتخذ النادي الاهلي إجراءً قانونيا عاجلا، لتجنب حسين الشحات الغياب عن بطولة كأس العالم للأندية على خلفية أزمتة مع محمد الشيبي نجم بيراميدز ليغادر اللاعب بشكل طبيعي مع بعثة فريقه.

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واستطاع مسئولو القلعة الحمراء الحصول على إذن من النيابة العامة والجهات القضائية المصرية، بالسماح للاعب الفريق بالسفر إلى السعودية عقب خضوعه لجلسة تحقيق نظرًا لبلاغ مقدم من المغربي محمد الشيبي.

واتهم الشيبي في بلاغه نجم الاهلي الاعتداء عليه وضربه على وجهه، بعد مباراة الفريقين في الدوري المصري الممتاز يوم 23 يوليو الماضي.