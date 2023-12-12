بيراميدز يحسم قراره بخصوص ضم ظهير الزمالك

حسمت إدارة نادي بيراميدز موقفها من التعاقد مع أحد لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اللاعب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في الفترة الأخيرة بإمكانيه انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلم”كورة 365″ أن ما يتردد عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات قوية للتعاقد مع اللاعب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض لا أساس له من الصحة حتى الأن.

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وشدد مسئولو الفريق السماوي أن مركز الظهير الأيسر يتواجد فيه الثنائي محمد حمدي وكريم حافظ لذا من الصعب التوقيع مع عبد الله جمعة من الزمالك في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بلدية المحلة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري Nile.