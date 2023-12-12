الأهلي يخوض أول مران على ملعب الجوهرة استعدادا لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي أول مران في المملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة فريق الأهلي وصلت إلى المملكة العربية السعودية أمس للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ومواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور ربع النهائي من البطولة.

وسيخوض الفريق الأحمر، مرانه اليوم في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة، لتجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة.

وكان الفريق الأول للنادي الأهلي، تعادل في المباراة الماضية مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.