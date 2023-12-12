"رفاق جيرارد حاضرون".. رئيس الشركة المنظمة يكشف كواليس مشاركة الزمالك في دورة أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حازم فتوح، رئيس الشركة المنظمة لمعسكر نادي الزمالك في الإمارات، تفاصيل مشاركته في دورة ودية مع وجود فرق عربية.

قال حازم فتوح في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: اسم الزمالك الكبير هو سبب وجوده في هذه الدورة، وستتكون من 4 فرق من ضمنهم الاتفاق السعودي بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفان جيرارد، بجانب فريقين آخرين من الإمارات وقطر".

أوضح "فتوح: "سيكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل البطولة التي تنطلق 20 يناير المقبل، وسنحاول تقديم أفضل صورة من أجل نجاح البطولة وظهور الزمالك بأفضل شكل".

أضاف: "المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي كانت سهلة وتم الاتفاق على كل شيء في صالح النادي وهذا حقهم لأنهم يقودون النادي العريق ومسئوليته".