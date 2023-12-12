بطريقة برايل.. شاهد كيف شارك منتخب المكفوفين فى التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قام لاعبو منتخب مصر لرياضة المكفوفين رجال وسيدات، وجهازهم الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات، بالمشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، على هامش بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي تقام في صالة الدكتور حسن مصطفى.

وحرص أعضاء المنتخب الوطني على الذهاب إلى اللجنة الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بطريقة برايل وهي طريقة تسمح لذوي الإعاقة البصرية على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة منتخب مصر لرياضة المكفوفين رجال وسيدات في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مشاركتهم في الانتخابات خطوة مهمة في اتجاه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية.

وأوضح وزير الرياضة أن هذه الخطوة، تؤكد أن الدولة المصرية تحترم حقوق جميع المواطنين دون تمييز، وتعكس تقدير الدولة للدور الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكدا أنه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصت على إتاحة كافة التسهيلات للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الانتخابات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.